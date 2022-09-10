GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda çıkan yangın kontrol altına alındı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Künar ve Muslugüme Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve yer ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede sarp arazideki yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Yangın çıkan alanın, dün 14.48'de Muslugüme Mahallesi sınırları içinde çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen yangının etkili olduğu bölgeye yakın olduğu belirtildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 5'i gece görüşlü 16 helikopter, 1 İHA, 9 uçak, 90 arazöz, 400 personelin yanı sıra çevre illerden gelen Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.

Bölgedeki 112 Acil Servis ekipleri de zaman zaman dumandan etkilenen çalışanlara müdahalede bulunuyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, öğleden sonra başlayan yangının yoğun çabalarla kontrol altına alındığını söyledi.

Çetinkaya ekiplerin bölgede canla başla son ateş söndürülene kadar çalışma yürüteceğini ifade etti.

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