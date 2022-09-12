Çivril'de "jandarma asayiş noktası binası" hizmete açıldı

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DENİZLİ (AA) - Çivril ilçesine yapılan "jandarma asayiş noktası binası" düzenlenen törenle hizmete girdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar Mahallesi'nde yapılan binanın açılışında konuşan Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, jandarma noktası sayesinde mahallelerdeki güvenliğinde daha hızlı sağlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Çolak, Çivril Belediye Başkan Vekili Mehmet Çelikoğlu ve diğer ilgililer katıldı.​​​​​​​

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