Çivril'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Tanrıbuyurdu idaresindeki 35 MOK 21 plakalı otomobil, Denizli- Uşak kara yolu İğdir rampası mevkisinde, Murat Keser yönetimindeki 20 FS 566 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücüler yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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