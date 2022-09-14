Denizli'de hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, arazide ölü bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Cabar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Çelik (53), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

Hayvanların yanında çoban Çelik'i göremeyen aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bugün bölgede yapılan aramada Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Çelik'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.





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