Denizli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent Bilgi Sistemi kamerası görüntüsünde, Osman T. idaresindeki 35 MOK 21 plakalı otomobilin Denizli- Uşak kara yolunda, Murat K. yönetimindeki 20 FS 566 plakalı otomobile çarpması yer aldı.

Kamera kayıtlarında ayrıca diğer aracın refüje doğru çıktığı da görülüyor.

Çivril ilçesinde dün, Osman T. idaresindeki 35 MOK 21 plakalı otomobil, Denizli- Uşak kara yolu İğdir rampası mevkisinde, Murat K. yönetimindeki 20 FS 566 plakalı otomobile çarpmış, kazada 2 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.