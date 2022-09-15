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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı

AA

Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 74 yaşındaki kadının safra kesesinde bulunan 3 santimetrelik taş ameliyatla alındı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Fatma Yıldırım'ın safra kesesinde taş olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 santimetre büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Çelik, taşın endoskopik yöntemle safra kanalından başarıyla çıkarıldığını söyledi.

Yıldırım ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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