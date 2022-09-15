Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 74 yaşındaki kadının safra kesesinde bulunan 3 santimetrelik taş ameliyatla alındı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Fatma Yıldırım'ın safra kesesinde taş olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 santimetre büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Çelik, taşın endoskopik yöntemle safra kanalından başarıyla çıkarıldığını söyledi.

Yıldırım ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.





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