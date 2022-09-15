Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 7 şüphelinin yerini tespit etti.

Şüpheliler, bulundukları adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı.

S.D. (40), M.D. (43), G.D. (43), A.İ.Y. (44), H.G. (32), İ.B. (50) ve Ö.B. (46) jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.