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Miryokefalon Savaşı'nın Denizli'de yapıldığı iddiasına ilişkin çalıştay düzenlendi

AA

Miryokefalon Savaşı'nın Denizli'de yapıldığı iddiasına ilişkin çalıştay düzenlendi

DENİZLİ (AA) - Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan ile Bizans İmparatoru 1. Manuil arasında 17 Eylül 1176'da gerçekleşen ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önem taşıyan Miryokefalon Savaşı'nın Denizli'nin Çivril ilçesi sınırlarında yapıldığı iddiasını araştıran bilim insanları, çalıştayda buluştu.

Çivril Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda bilim insanları, savaşın ilçe sınırlarında yapıldığına dair araştırmalarını paylaştı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kılıç, çalıştayda, savaşın yapıldığı yer konusunun uzun zamandır akademik camiada tartışıldığını söyledi.

Savaşın 6 kaynak eserde geçtiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bunların içinde en geniş bilgi veren Niketas'ın (12. yüzyılda yaşamış Bizanslı tarihçi) yazıları. Bizim tarihçilerin dikkat etmesi gereken konu, o dönemin ulaşım şartlarını, orduların teşkilat yapısını ve orduların günlük yürüyüş mesafesini hesaplamak zorundayız. Bu tür çalışmaları yapmak için özellikle arazi çalışması yapmak gerekiyor. Bizim savaşın meydana geldiğini iddia ettiğimiz alanlar Çivril ile Sandıklı arasında uzanan dağ. Dolayısıyla biz 2002 yılından beri bölgede çalışıyoruz."

Kılıç, ilçede 3 kalenin bulunduğunu ve kaynaklarda geçen isimlerin ilçeyi işaret ettiğini söyledi.

- "Çanakkale ve Malazgirt kadar önemli bir olay"

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kesik de 3 yıldır ilçede saha araştırmaları yaptığını belirtti.

Miryokefalon Savaşı'na ilişkin öğrencilik yıllarından bu yana çalışma yürüttüğünü aktaran Kesik, "Biz 2017'ye kadar herhangi bir yayın yapmadık. Yapabilirdik yapmadık. Sebebi çok açık. Çok tartışmalı bir mevzu. Biz yaklaşık 1 asırdır bu konuyu tartışmışız. Biz savaşın yerini tartışmaktan savaşın önemini, sonuçlarını ve bize kattığı değerleri, zaferi bir bayram havasında kutlamayı neredeyse ihmal etmişiz. Gördüğümüz sonuç bu. Bu, yurt satında kutlanması gereken büyük bir zafer." dedi.

Anadolu tarihini, vatanı ve ülkenin tarihini yakından ilgilendiren bir zafer olduğunu ve çalışmalar sırasında birçok delile ulaştıklarını ifade eden Kesik, "Bu savaş, Çanakkale ve Malazgirt kadar önemli bir tarihi olaydır. Bunların gelecek nesillere aktarılması da çok önemlidir. Belki de en kritik nokta bu. Savaşın nerede olduğu konusunda benim kitabımda verdiğim karar Çivril'de olduğu savaşın, Çivril ve çevresinde yaşandığı." diye konuştu.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da zaferin 876'ncı yılını kutladıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile Çivril Belediyesi Meclisi’nde alınan kararlarla 17 Eylül'ün "Miryokefalon Zaferi Kutlama Günü" olarak kararlaştırıldığını hatırlatan Vural, "Miryokefalon Anadolu'nun tapusunun alındığı bir zafer. Malazgirt Zaferi Türk-İslam tarihi için ne kadar önemliyse Miryokefalon Zaferi'nin de o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kutlamaların coşkusunun artarak devam etmesini ve önümüzdeki yıllarda bütün devletimizin protokolünün de katılımıyla ilçemizde yapılmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.


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