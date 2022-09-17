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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye finali, Denizli'de yapıldı

AA

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye finali, Denizli'de yapıldı

DENİZLİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen Kur'an Kursları Öğrencileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finalinde birinciliği, İzmir Kestane Pazarı Merkez Kur'an Kursu öğrencisi Melih Tarım elde etti.

Denizli İl Müftülüğü ev sahipliğinde Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde düzenlenen yarışmada, Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında eğitim gören bölge yarışmalarda birinci seçilen 7 öğrenci yarıştı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kentte görev yapan din görevlileri ile vatandaşların da izlediği yarışmayı İzmir Kestane Pazarı Merkez Kur'an Kursu öğrencisi Melih Tarım kazandı.

İkinciliği Amasya'dan katılan Büyükağa Medresesi Erkek Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Mert Talha Demir, üçüncülüğü Elazığ'dan katılan Altınçevre Yatılı Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Muhammed Fatih Yel elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Melih Tarım, yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Aynı zamanda hafızlık eğitimi de aldığı için hazırlık sürecinin zor geçtiğini dile getiren Tarım, "Allah hak ettiğimizi verdi, yüzümüzü ak çıkardı. Daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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