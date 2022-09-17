Denizli'de refüje çarparak karşı yola geçen kamyonetin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Osman Kök'ün kullandığı 20 BE 594 plakalı kamyonet, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'ndan kent istikametine doğru ilerlerken refüjü aşarak karşı şeride geçti. Devrilen kamyonet, bir süre sürüklendikten sonra durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kök'ün cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.