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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor

AA

Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Honaz ilçesindeki mermer fabrikasında kurulan AR-GE merkezinde geliştirilip tek hat üzerine yerleştirilen ve doğal taş işlemede kullanılan makinelerin yurt dışına satılması hedefleniyor.

Kocabaş Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında 2017'de kurulan AR-GE merkezinde çalışan mühendisler, geliştirdikleri doğal taş işlemede kullanılan "tam otomatik katlı fırın", "plaka slim" ve "fayans" hattı makinelerini, üretimde kullanılan diğer makinelerle tek hat üzerine yerleştirdi.

Doğal taş, kesintisiz şekilde makinelerle işlenerek fayans, mozaik ve plakaya dönüştürülüyor.

Fabrikada aylık ortalama 20-25 bin metrekarelik üretim yapılıyor. Ürünler, Avrupa, Kanada, ABD, Avustralya ve İngiltere pazarlarında satışa sunuluyor.

Mermer fabrikasının genel müdürü Celil Kılınç, AA muhabirine, Türk mühendislerin geliştirdiği makine ve sistemle üretim sürecinin hızlandığını ve bu sayede fabrikada iş gücü ihtiyacının azaldığını söyledi.

Doğal taşı duraklama olmaksızın işlenebilir hale getirdiklerini belirten Kılınç, "Şu anda bu hat, dünyada tek çünkü biz kendimiz yaptık. Bu sayede çok ciddi kapasite artırımı sağladık." dedi.

İtalya merkezli mermer firmasına bağlı makine firmasına ortak olduklarını kaydeden Kılınç, geliştirdikleri makineleri bu firmayla tüm dünyaya pazarlamak istediklerini dile getirdi.

Ortaklık anlaşması öncesinde İtalyan yetkililerin fabrikalarında incelemede bulunduğunu kaydeden Kılınç, şöyle konuştu:

"Geldiler baktılar, önce inanmadılar çünkü üretimde tek hat yok. Sonra incelediklerinde gerçekten burada yüksek teknoloji olduğunu görünce bize ortaklık teklif ettiler. Beraber üretim yapacağız. Onlar da know-how transferi yapacak. Onlar sektörün en büyüğü. Birlikte daha güzel makineler ortaya çıkaracağız. Türk mühendislerinin dizayn ettiği, Türk işçisi tarafından imal edilen bu makineler, dünyanın her tarafına ihraç edilecek inşallah."

- Fabrikada 36 farklı taş işleniyor

Fabrikada ülkenin her bölgesinden çıkan 36 farklı taşı işlediklerini ve yılda 7-8 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Biz 2017 yılında kendi bünyemizde bir AR-GE merkezi kurduk. Bizim hedefimiz normal piyasada standart olarak üretilen makinelerin haricinde daha farklı makineler geliştirerek içindeki otomasyon oranını yükseltmekti. Fabrikada hat sistemi kurduk. Hatta çalışan kişi sayısı 3-5'i geçmez. Toplamda bizim o yüzden tüm fabrikada, istasyonlar, mavi yakalar, mühendisler 50-55 kişiyi geçmez. Normalde bu yaptığımız işi diğer fabrikalarda 120 işçi sayısıyla yapıyorsunuz. Hedefimiz AR-GE merkezinden istihdam ettiğimiz 5 mühendisimizle otomasyon oranını yukarıya çekerek daha fazla kapasiteye varabilmek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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