Denizli'de, 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentte 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Vilayet binası önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene Vali Ali Fuat Atik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla protokol üyeleri, Polisevi'nde düzenlenen programda gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakamlık, belediye ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla devam eden tören konuşmaların ardından sona erdi.

Protokol üyelerinin Çivril Muharip Gaziler Derneğini ziyaretinden sonra Çivril Belediyesi, gaziler onuruna yemek verdi.​​​​​​​

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