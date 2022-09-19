Denizli'de panelvanla çarpışan traktördeki kişi öldü

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şafak Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen panelvan, Yumurcak Mahallesi yakınlarında önde ilerleyen Yavuz A. idaresindeki 20 E 509 plakalı traktöre çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki sürücü ile traktörde bulunan Özkan Göymen'i (48) Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Göymen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.