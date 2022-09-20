Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı

AA

Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı dorse bulunmayan tır, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta, E.B'nin kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmasın etkisiyle sürüklenen midibüs yan yatarak durabildi.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 17 işçi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

Öte yandan, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Vision Awards'tan ADM Elektrik'e 6 Ödül
YEREL HABERLER Vision Awards'tan ADM Elektrik'e 6 Ödül
Denizli'de panelvanla çarpışan traktördeki kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli'de panelvanla çarpışan traktördeki kişi öldü
Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için ...
Denizli'de, 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli'de, 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi
Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen makinelerin ihracatı hedefleniyor
YEREL HABERLER Denizli'deki mermer fabrikasında geliştirilen ...
AK Parti'li Ertuğrul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a teşekkür
YEREL HABERLER AK Parti'li Ertuğrul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Denizli'de tarihi zaferin 846'ncı yılı etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Denizli'de tarihi zaferin 846'ncı yılı etkinliklerle ...
Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı
Denizli'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheliye müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER Denizli'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheliye ...
Denizlispor'a yazık oldu
YEREL HABERLER Denizlispor'a yazık oldu
Moda tasarımcısı cinayetinde müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Moda tasarımcısı cinayetinde müebbet hapis istemi
Refüjdeki palmiye ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Refüjdeki palmiye ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.