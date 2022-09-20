Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesut Günenç (60) idaresindeki plakasız traktör, Akhan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Günenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Günenç'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.





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