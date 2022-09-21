Denizli'de polis, öğrencileri bilgilendirmek için kampüste stant açtı

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DENİZLİ (AA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Üniversitesine gelen öğrencileri kampüs içerisinde kurdukları stantta bilgilendiriyor.

Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamındaki faaliyete, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.​​​​​​​



Ekipler, öğrencilerin kent hakkındaki sorularını da cevaplıyor. Öğrencilere güvenlik sorunu yaşamaları halinde yapmaları gerekenler anlatılıyor.

Terörle mücadele ekipleri, yasa dışı örgütler konusunda öğrencileri bilgilendiriyor.



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