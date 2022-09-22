Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret ettikten sonra, olayın meydana geldiği bölgeye geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kirişci, daha sonra kentten ayrıldı.

Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.