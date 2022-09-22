Denizli'de orman yangını çıktı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.





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