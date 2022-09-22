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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı.

Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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