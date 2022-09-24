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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

AA

Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 evden elektrikli ısıtıcı, tencere, nevresim takımı, yastık, seccade, halı ve battaniye gibi ev eşyalarının çalışması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Raziye S. (42) ve birlikte yaşadığı İbrahim D. (51) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri Aydın'ın Karacasu ilçesindeki evlerinde yakaladı.

Evde bulunan çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Raziye S. tutuklanırken, İbrahim D. adli kontrolle serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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