Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 evden elektrikli ısıtıcı, tencere, nevresim takımı, yastık, seccade, halı ve battaniye gibi ev eşyalarının çalışması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Raziye S. (42) ve birlikte yaşadığı İbrahim D. (51) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri Aydın'ın Karacasu ilçesindeki evlerinde yakaladı.

Evde bulunan çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Raziye S. tutuklanırken, İbrahim D. adli kontrolle serbest bırakıldı.





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