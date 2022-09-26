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YÖK Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin 30. yıl etkinliğine katıldı

AA

YÖK Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin 30. yıl etkinliğine katıldı

DENİZLİ (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğin açılış törenine katıldı.

Erol Özvar, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "30. Yıl, 30 Tema" başlıklı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yükseköğretim politikalarının oluşturulmasında iş birliği ve iletişimin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği sayesinde Türkiye'de yükseköğretime erişimde "daha büyük bir kuşatıcılık ve demokratikleşme" yaşandığına şahit olduklarını kaydeden Özvar, şöyle dedi:

"Son 30 yılda açılan yeni üniversiteler sayesinde üniversite başına düşen öğrenci sayılarının daha makul seviyeye çekildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yükseköğretim Kurulu olarak temel misyonlarımızdan birisi yükseköğretimin talebini ve nüfus eğilimlerini de dikkate alarak üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamaktır. Bu çerçevede kaliteli yükseköğretimin yurt genelinde yaygın ve sadece belirli bir zümrenin değil toplumun tüm kesimlerinin faydalanacağı bir nispet olarak gördüğümüzü bir kez daha vurgulamak isterim."

Üniversitelerin bulundukları şehirlerin sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel anlamda da kalkınmalarında başrol oynamaları gerektiğini belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimize, yerel ve bölgesel sorunların çözümünde olduğu kadar gelişimlerinde de öncü adımlar atmak konusunda büyük sorumluluklar düşmektedir. Üniversitelerimiz bulundukları şehirlerin kalkınmasında ve sosyokültürel gelişimine yönelik proje ve girişimleri hayata geçirmelidirler. Bunun gerçekleştirilebilmesi için yükseköğretim kurumlarımız hem yerel yönet hem yerel kurum ve kuruluşlarla tam anlamıyla iş birliği içinde olmalı hem de eğitim öğretim ve araştırmada maddi imkanlar ile insan kaynağı geliştirme açısından girişimlerde bulunmalıdırlar."

- Akademik Hareketlilik Projesi

YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'nin bu akademik takviminin bahar döneminde hayata geçirileceğini kaydeden Özvar, şunları kaydetti:

"Bu yıl itibarıyla yaklaşık 1800 öğretim üyesi hareketliliği batıdan doğuya doğru gerçekleştirilecek. Biz bu projeyle yükseköğretim alanı içerisinde üniversiteler arasında ilişkilerin daha sıcak hale geleceğini, hocalarımızın deyim yerindeyse tam bir akademik seferberliğe iştirak edeceklerini düşünüyoruz. Bu hareketlilik projesine katılan öğretim elemanlarımızın bulundukları illerin geliştirme ödeneklerinden istifade edeceklerini, yolluk konusunda fayda sağlayacaklarını bu vesileyle ifade etmek isterim."

Konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı, İstanbul Denizcilik Müzesinde sergilenen bornozun, üniversitenin desteğiyle aslına uygun yapılan kopyası tanıtıldı. Bornoz daha sonra İstanbul'daki müzeye götürülmek üzere askeri yetkiliye teslim edildi.

Etkinliğin açılışına Özvar'ın yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından Özvar, Vali Atik ile beraberindekiler, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve akademisyenlerin projelerinin yer aldığı stantları gezdi.

Özvar, Rektör Kutluhan eşliğinde PAÜ yerleşkesinde de incelemelerde bulundu.

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