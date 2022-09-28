Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Akkonak Mahallesi 403 Sokak'taki iki katlı evden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın,​​​​​​​ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.