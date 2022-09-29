Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Denizli STK Buluşmaları'nda konuştu: (2)

DENİZLİ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yere insani yardım gönderdiğini belirterek "Ama esas bizim insani dış politikamız bizim yumuşak gücümüzdür. Diğer bölgelerde tüm kurumlarımızla birlikte insani yardımlarda öncü ülkeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Denizli STK Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, küresel sistemde gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oynadıkları rolle artık sözü dinlenen, sorunların çözümüne katkı sağlayan ve herhangi bir sorunu olduğu zaman "Türkiye'nin faydası olur:" denilen bir ülke haline gelindiğini söyledi.

Bununla yetinmeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, "20 yılda her alanda yaptığımız yaptırımlar, attığımız adımlar sayesinde ülkemizin 20 sene içinde büyümesinden dolayı bunları yapabiliyoruz. Elbette lider önemli. Elbette oluşturduğumuz dış politikaların başarılı bir şekilde uygulayıcıları önemli. Tüm diplomatlarımızla da gurur duyuyoruz. Fakat arkamızda güçlü bir Türkiye olmasa ve bunları yapabilecek bir dirayet olmasa, arkasında milletimizin desteği olmasa bunları başarmamız mümkün değil. Dolayısıyla rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız lazım. Bugün değişimin ne kadar hızlı olduğunu her platformda da anlatmaya çalıştım." şeklinde konuştu.

Diplomasinin çok hızlı değiştiğini ve bu sürekli değişen şartlara ayak uydurmanın önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bunlara göre politika oluşturmak. Bir de gelişmeleri arkadan takip etmek değil de iyi okuyarak yönlendirmek çok önemli. Hem kendi menfaatlerinize hem de dünyanın iyiliği için hem uyum sağlamak hem de yönlendirmek çok önemli. İzleyici olursak yanılırız. İzleyici olmamız lazım. Dijital Diplomasi, Antalya Diplomasi, Yeniden Asya gibi açılımlarla yenilikleri yakalamaya çalışıyoruz. Dünyanın ekonomik gücü nereye gidiyor? Asya'ya ciddi bir şekilde hızlı bir şekilde kayma var Asya'ya doğru ekonomik güçte. Dolayısıyla Asya'nın bugün dünya ekonomisine katkısı yüzde 50'yi geçmeye başladı. Bu kıtada bizim daha bütüncül bir anlayışla odaklı olmamız lazım. Çok fırsatlar var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Şu anda bin tane proje üzerinde hem üye ülkeler hem de bölgesel teşkilatlarla birlikte yürüttüğümüz projelerle ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. "

Ekonomi diplomasisinin gerçekten en önem verdikleri alanlardan biri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Ekonomi diplomasisi, turizm diplomasisi, enerji diplomasisi, sağlık diplomasisi. Bunları uyumlu bir şekilde götürüyoruz. Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Dışa bağımlı bir ülke olmamıza rağmen enerjide en önemli aktörlerden bir tanesi olduk. Çünkü yıllardır bu enerji merkezi olabilmek için önemli projeleri hayata geçirdik. Bu projeler sayesinde şimdi Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri bizden medet umuyor. Azerbaycan'dan medet umuyor. Azerbaycan'ın önemi arttı." şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, salgın döneminde sağlık turizminde önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek "Şimdi Körfez ülkeleri dahil Afrika her yer Avrupa ülkeleri dahil Türkiye'ye gelmeye başladı. Bundan da inşallah en iyi şekilde faydalanacağız. Kovid Türkiye'nin önemini artırdı. Ama lojistik konusunda yatırımlarımızı yapmamız lazım. Burada tren yolları, kara yolları, enerji; ondan sonra sadece bunları geliştirmek yetmez, gümrüklerin kaldırılması, yine geçiş ücretlerinin kaldırılması gibi birçok lojistik sorunlarının da çözülmesi lazım. Maalesef kardeş Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan'la ilgili bu konularda halen bazıları daha çözülemedi. Çözülememiş durumda. Bunları da çözerek ticaretin önündeki diğer engelleri kaldırıyoruz." dedi.

Türkiye'nin yararına olan tüm fırsatları değerlendirmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu şunları kaydetti:



"Sorunların çözümüne katkı sağlamak ve dünyanın bu hızlı değiştiği bir ortamda daha istikrarlı olması için önemli bir rol oynamak. Diğer taraftan insani dış politika dedik. Tabii insani dış politika bizim Türkiye'mizin en önemli yumuşak gücüdür. Biz sert gücümüzü yeri geldiği zaman teröre karşı, Türkiye'nin menfaatlerini yok sayanlara karşı kullanıyoruz sahada. Ama esas bizim insani dış politikamız bizim yumuşak gücümüzdür. Diğer bölgelerde tüm kurumlarımızla birlikte insani yardımlarda öncü ülkeyiz. En önde olan ülkeyiz. Kardeş Pakistan'daki afetlere sel afetine karşı en çok destek veren ülkeyiz ve uçaklarımız ve trenlerimiz arka arkaya gidiyor. 14 trenimiz, 15 ya da 16 uçağımız yardımlarımızı götürdü. Maalesef sel afeti halen daha devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda mücevherlerini, ne varsa elinde, avucunda çıkarıp gönderen Pakistanlı kadınların ve onların torunlarını. Kızlarını, erkeklerini yani kısaca Pakistanlı kardeşlerimizi biz yalnız bırakamayız. Onlar bizim en zor zamanlarımızda bizim yanımızda oldu. Biz de kardeş Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, hiçbir zaman ırkçı olmadıklarını, insanlara ikinci sınıf muamelede bulunmadıklarını ve aynı şekilde mazluma da sahip çıktıklarını işaret ederek "Güçlü olanın yanında değil, haklı olanın yanında her zaman durduk. Ve bu da Türkiye'yi birçok ülkeden sevilen sayılan bir ülke haline getiriyor. Bu milletimizin, devletimizin itibarı bakımından da önemlidir. Yani milletimize dokunan her alan diplomasimizde bizim için bir önceliktir. Biz diplomasiyi milletimizle birlikte kurguluyoruz. Ve gayretlerimizi de tabii gücümüzü milletimizden alıyoruz. Bize bugün caka satmaya çalışan pek çok ülke yokken biz vardık. İnşallah da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.