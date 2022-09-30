Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Eylül'de kayıp ihbarı yapılan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı.



Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan'ın (62) yakınları, tarlasının satışı için evden çıkan Ceylan'ın eve dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu.



Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Ceylan, mahalledeki bir sera içinde ölü bulundu.

Cesedinde kurşun, darp ve yara izi bulunmayan Ceylan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.





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