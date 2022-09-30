Denizli'de üzerine duvar devrilen kadın öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde üzerine bahçe duvarı devrilen kadın hayatını kaybetti.

Horasanlı Mahallesi'ndeki aile yakınlarını ziyarete giden 25 yaşındaki Pınar İlkinci'nin üzerine sokakta yürüdüğü sırada mısır sılajı depolanan bölümün duvarı yıkıldı.



Yaralanarak sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

İlkinci'nin 11 Eylül'de evlendiği öğrenildi.

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