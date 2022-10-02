Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Altıntop Mahallesi'nde bulunan 855 Sokak'taki bir iş merkezinin 3. katında yer alan güzellik merkezinde D.K. ile A.B. arasında kavga çıktı.

Kavgada D.K. silahla A.B’ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan A.B, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.













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