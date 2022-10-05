Denizli'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Topraklık Mahallesi 615 sokakta akraba oldukları ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.K. (19), Y.K. (27), F.K. (24) ile Z.K. (29) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

















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