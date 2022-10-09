Doğal malzemeden dekoratif ürün yapma hayalleri karşılık buldu

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DENİZLİ (AA) - ALİ BİLGE - Denizli'de üniversite yıllarında hayalini kurdukları sanat atölyesini açan iki arkadaş, doğadan topladıkları odun, kozalak, çakıl taşı gibi malzemelerle yaptıkları tasarımları sosyal medya üzerinden beğeniye sunuyor.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Ayşegül Gürpınar Aday ve Sena Orhan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yaptı.

Doğadan toplanan ağaç parçalarıyla yapılan "driftwood" (Nehirlerin sürükleyerek denize taşıdığı ve dalgaların kıyıya çıkardığı odun parçalarının işlenme sanatı) konusunda kendilerini geliştiren Aday ve Orhan, eğitimleri sırasındaki "ortak atölye kurma" hayalini bu sanat sayesinde gerçeğe dönüştürdü.

İki girişimci, doğadan topladıkları malzemeleri estetik figürlerle birleştirerek yaptıkları tasarımları, özellikle sosyal medya platformları üzerinden satışa sunuyor.

Minyatür evler, sokak betimlemeleri ve hayvan figürlerini sıklıkla kullanan Aday ve Orhan, önde gelen dekorasyon markalarıyla da çalışmaya başladı.

Ayrıca özel günlere özgü ve isteğe göre tasarım yapan girişimciler, yurt dışına da ürün göndermeye hazırlanıyor.

Ayşegül Gürpınar Aday, AA muhabirine, ahşap boyama üzerine çalışmalar yaparken farkına vardıkları driftwood sanatında uzmanlaştıklarını belirtti.

Doğal dönüşüm olması nedeniyle bu sanatın anlamsal açıdan da kendilerini etkilediğini dile getiren Aday, "Ormandan, dağlık alanlardan topladığımız parçalara şekil vererek eserler üretmeye çalışıyoruz. Bu eserleri yaparken aslında içinde kendimizi buluyoruz." dedi.

Odun ve dal parçaları toplamak için uzun yürüyüşler yaptıklarını, sanatsal üretimin bu yürüyüşlerle başladığını anlatan Aday, topladıkları parçalarla üretilen eserleri görenlerin şaşırdığını ifade etti.

Aday, yurt dışından müşterilerle de görüşme halinde olduklarını, ilk siparişleri göndermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

- "Doğal halini bozmadan tasarlıyoruz"

Sena Orhan (27) ise hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Her gün farklı bir eser ortaya çıkarmaya gayret ettiklerini dile getiren Orhan, şunları söyledi:

"Gerçekten iyi ki bu hayalin peşinden koşmuşuz ve buralara gelmişiz. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Elime odun parçası aldığımda, benim için nasıl bir yaşam alanına dönüşür diye düşünüyorum. 'Bunu bir deniz feneri yapabiliriz' diyoruz ve doğal halini bozmadan, o yaşanmışlığı hissettirerek tasarlıyoruz."

Orhan, bugüne kadar yüzlerce eser ortaya çıkarttıklarını ve taleplere yetişemediklerini, talep doğrultusunda farklı tasarımlar yaptıklarını belirtti.

Satışta iyi bir noktada olduklarını dile getiren Orhan, "Tasarımlarımızı bu küçük atölyeden tüm dünyaya ulaştırmayı umut ediyoruz." ifadesini kullandı.





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