Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Denizli'de sona erdi

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DENİZLİ (AA) - Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Denizli'de tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF), ICRYPEX ile Merkezefendi Belediyesinin katkılarıyla Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki off-road pistinde düzenlenen seyirci etabına, 30 araç ile 60 sporcu katıldı.

Sporcular 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı'nı 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Yarışlar sonunda, Genel Klasmanda ve SSV'de Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. Sınıf 4'te İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi, Sınıf 3'te İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut ekibi birinci sırayı aldı.

Yarışların sonunda dereceye giren sürücü ve takımlara kupaları verildi.

Öte yandan bazı sporcular yarışta şike yapıldığını ileri sürerek, bugünkü etaba katılmadı.















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