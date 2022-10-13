Denizli'de traktörün altında kalan sürücü öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi.

Helvacılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Duran Kapan (65) kullandığı 41 K 0123 plakalı traktöründen dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.









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