Denizli'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi 55 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.