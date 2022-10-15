En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan Erol, Gielo 17, Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Eyüp Can Öncü 2, Muhammed Doğan Şenli 8

Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onuralp Bitim 31, Dudzinksi 6, Ahmet Duverioğlu 9, Clemmons 8, Tarık Sezgün 4, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al

1. Periyot: 11-24

Devre: 27-36

3. Periyot: 43-55

​​​​​​​DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 68-56 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.