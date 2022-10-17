Denizli'de kaybolan çocuklar Ankara'da bulundu

Yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde 26 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğun, Ankara'da yaşayan annesinde oldukları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre 4 yaşındaki kız çocuğu M.B.E ve 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.E. için 26 Ağustos'ta yapılan kayıp ihbarı sonrası JASAT timlerince teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

Çalışma sonucu çocukların, Ankara'da yaşayan Suriye uyruklu anne F.E ve arkadaşı H.E tarafından alıkonulduğunun belirlendiği, düzenlenen operasyonla bulunan kayıp çocukların Ankara İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Çocukların velayetlerinin bulunduğu babaya teslim edilecekleri belirtildi.

Öte yandan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılan iki Suriye uyruklu kişinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildikleri öğrenildi.









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