Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahid Adem Çelebi, Mehmet Özer

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk. Mustafa Çeçenoğlu), Asım Hamzaçebi (Dk. 70 Muhammet Özkal), Okan Derici (Dk. 46 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 90 Samet Emre Gündüz), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Muhammed Gönülaçar, Oğuzhan Sarı (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu)

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Samet Önger, Ertuğrul Yıldırım, Celal Baver Ayaz (Dk. 60 Hami Baytar), Doğukan Eriş, Recep Pekgöz (Dk. 46 Veysel Karani Ünal), Sergen Ekinci (Dk. 72 Burak Özbakır), Hasan Küçük, Yunus Emre Aydemir (Dk. 72 Kemal Akbaba), Gökhan Hüner (Dk. 60 Tugay Yıldırım), Yahya Kemal Berber

Goller: Dk. 1 Gökhan Hüner (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 61 Berkant Gündem, Dk. 89 Erdal Akdari (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Recep Pekgöz, Dk. 60 Yahya Kemal Berber (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 75 Berkant Gündem (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, TFF 3. Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.​​​​​​​​​​​​​​

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