Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarında otomobil tamircisinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.A.T, Bozburun Mahallesi Kuzgun Deresi mevkisinde yol kenarında otomobil tamircisi Nazım Cirit'in (44) hareketsiz yattığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cirit'in cenazesi otopsi için Pamukkale Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alan ve bölgede inceleme başlatan ekipler, ihbarda bulunan M.A.T. ile annesi M.T'yi gözaltına alındı.

Anne M.T'nin ilk ifadesinde, "aracını tamir etmesi için Kuzgun Deresi mevkisine çağırdığı Nazım Cirit'in aniden yere düşmesi üzerine korkuya kapıldığını, evine gidip oğlu M.A.T'yi aradığını, olay yerine giden oğlunun da polise ihbarda bulunduğunu" söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli M.T'nin Goncalı Mahallesi'ndeki evinin yakınında park halinde bulunan panelvanı inceleme için çekici yardımıyla Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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