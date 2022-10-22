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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de yapıldı

AA

Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de yapıldı

DENİZLİ (AA) - Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi.

Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda üye belediyelerden 130 temsilci katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, katılımcıları Pamukkale'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katılımcıları selamladı.

Toplantı, açılış programının ardından "İklim Krizi" ve "Belediye Örnekleri" başlıklı oturumlarla devam etti.﻿​​​​​​​

Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, belediye başkanlarını şehirlerin "doktorları" olarak gördüklerini belirtti.

Dünyada da iklim değişikliğinin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu dile getiren Aktaş, belediyelerce gerçekleştirilen her projenin sağlıkla ilgili bir boyutu bulunduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Şehirlerimizin dengesini bozmadan o gelişimi de üstlenebilecek bir altyapıyı oluşturmak adına buradaki uzman arkadaşlarımızın akademisyenlerimizin eğitimleriyle çalışmalarıyla dünyadaki farklı örneklerle bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Gerçekten bazı belediyelerimizin bu işten çok ciddi istifade ettiğini düşünüyorum ama belki bazı belediyelerimiz daha olayın çok farkında değiller. Yollar yapılır, kavşaklar yapılır, çocuk parkları yapılır, spor tesisleri yapılır ama her bir arkadaşımızdan özellikle şehir sağlığıyla alakalı özel bir strateji geliştirmesini, bir ekip kurmasını ve bu noktada ayrı çalışan bir ekibin olması noktasında tavsiyelerde bulunuyorum. Bugün birçok belediyemiz de bunu uyguladığını görüyorum ki ben bu toplantının da bu manada çok önemli bir altyapı teşkil edeceğini düşünüyorum."




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