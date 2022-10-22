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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Ferdi Karadoruk

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Asım Hamzaçebi (Dk. 71 Djedje), Bekir Turaç Böke, Oğuz Yılmaz Dk. 90+2 Hakan Çinemre), Samet Emre Gündüz (Dk. 76 Oğuzhan Sarı), Erdal Akdari, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 71 Okan Derici), Mustafa Çeçenoğlu

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Volkan Fındıklı), Ahmet Dereli (Dk. 44 BertuğBayar), Ali Dere, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 61 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Safa Kınalı), Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük), Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 35, 67 Ahmet İlhan Özek, (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 87 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Can Esendemir, Dk. 23 Kürşad Sürmeli, Dk. 90+4 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 19 Emre Sağlık, Dk. 90+5 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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