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Çivril'de açılan antika kahvehane, müşterilerine nostalji yaşatıyor

AA

Çivril'de açılan antika kahvehane, müşterilerine nostalji yaşatıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, antika meraklısı esnafın koleksiyonunu yaptığı eşyalarla dekore ettiği kahvehanesi, müşterilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Babası da antika meraklısı olan Cüneyt Çörekci, Kovid-19 salgını sürecinde internet üzerinden yapılan antika eşya mezatlarına katılmaya başladı.

Çevresinden de geçmişi anlatan eski eşyaları toplayan Çörekci, 400 parçalık bir koleksiyona ulaştı.

Açtığı kahvehanesini antika eşyalarla dekore ederek adeta müzeye dönüştüren Çörekci, geçmişi yaşamak isteyenleri ağırlıyor.

Cüneyt Çörekci, AA muhabirine, kahvehanede sergilediği eserlerin çok beğenildiğini, buraya gelen insanların anıları yad ettiğini ifade etti.

"Atalarımızın kullandığı eşyalarla kültürümüzü gençlerimize tanıtmaya çalışıyoruz." diyen Çörekci, hedefinin burayı bir müzeye dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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