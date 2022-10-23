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Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesi davasının gerekçeli kararı açıklandı

AA

Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesi davasının gerekçeli kararı açıklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Furkan Zıbıncı'yla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Eylül'deki duruşmada verdiği kararın gerekçesinde, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla açılan davada cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası, sanık savunmaları, tanıkların, avukatların ve katılanların beyanları yer aldı.

Değerlendirmede, Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'i "tasarlayarak" öldürmesine ilişkin somut bir delilin bulunmadığı, olay günü Şirin'i öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediği belirtildi.

"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" yönünde yapılan değerlendirmede ise Şirin'in vücudunda yapılan otopside 11 bıçak darbesine rastlansa da ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesiği sonucu meydana geldiği, diğer kesici alet yaralarının tek başına öldürücü nitelikte olmadığı ve bu kapsamda cezada canavarca his veya eziyet çektirme maddesi yönünden bir artırıma gidilmediği anlatıldı.

Kararda ayrıca ikili arasındaki tartışmanın 3 saat sürdüğü değerlendirilse de tanık beyanlarında, Zıbıncı'nın olay günü saat 03.00 sıralarında yaşanan tartışmada Şirin'den özür dileyerek, "Bir daha yapmayacağım" dediğine, saat 06.00 sıralarında ise bir kadın çığlığı duyduklarına değinilerek Zıbıncı'nın 3 saat boyunca Şirin'i eziyet çektirerek öldürdüğünden bahsedilemeyeceğine ve bu nedenle sanık hakkında "eziyet çektirme" maddesinden artırım yoluna gidilmediği de ifade edildi.

- Olay ve dava süreci

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olayın ardından tutuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmiş, duruşmada ise Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.

Davada cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

30 Eylül'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Furkan Zıbıncı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

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