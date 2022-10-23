Denizli'de modifiye araç etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Modifiye araç meraklıları Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Pamukkale Belediyesi ile Denizli Otomobil Sporları Derneği (DOSDER) tarafından Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenen Denizli Pamukkale Seyir Tepesi Otomobil Festivali'ne 41 ilden bine yakın modifiye otomobil, tır ve motosiklet ile sahipleri katıldı.

Festivalde "Güzellik Yarışması", "Desibel" ve "Basıklık" kategorilerinde dereceye giren araçlar belirlendi, drift gösterisi yapıldı.

Etkinlikte katılımcılar, modifiye araçların gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmelerini inceledi.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.