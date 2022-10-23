Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İncilipınar Mahallesi Fevci Çakmak Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen M.K'nin (28) yanında duran bir araçtan inen kişi tabancayla ateş açtı.

M.K, açılan ateşte iki bacağından yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı M.K'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Polis, plakasını belirlediği araçtaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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