Denizli'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de Samanlık Mahallesi'nde yaşayan Tefide Madenoğlu'nun emlak ofisinden 2 dizüstü bilgisayar ile iş yerinin önündeki 20 AAT 245 plakalı otomobilin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma şüphelinin F.B. (23) olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliyi bir mısır tarlasında yakaladı. Tarlada yapılan aramada çalıntı otomobil ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.