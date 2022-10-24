Otomobildeki oyuncak ayıdan 300 gram metamfetamin çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, oyuncak ayının içine gizlenmiş 300 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili takibe aldı.
Şehir girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçtaki aramada, hediyelik oyuncak ayı içine gizlenmiş 300 gram metamfetamin bulundu.
Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına alınan bir kişinin üzerindeki temizlik maddesi kutusunda da 148 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.