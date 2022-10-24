Denizli'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 3 zanlı tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Denizli'de gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında kentte beş ayrı adreste 5 şüpheli yakalandı.

Evlerdeki aramalarda ise örgütsel notlar, dijital materyaller, 11 bin 100 lira, 170 avro, 100 dolar, 1 adet F serisi dolar, 1 adet G serisi dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​



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