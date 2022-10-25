Denizli'de iki katlı bir binada çıkan yangında maddi hasar oluştu

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DENİZLİ (AA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Çarşı Mahallesi'nde Emin Aydın ve kardeşi Esra Aydın'ın yaşadığı 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde maddi hasar meydana geldi.









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