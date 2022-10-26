Denizli'deki okullarda "Fuat Sezgin" anlatıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'deki Erbakır Fen Lisesi, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" konulu konferanslar düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen konferanslarda, öğrencilere 2018'de yaşamını yitiren bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in yaşamından kesitler ve çalışmalar anlatıldı.



Konferanslarda tarihteki İslam bilginlerinin yaptığı çalışmaların, bugüne etkileri de vurgulandı.





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