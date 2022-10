Ev ve banyo tekstili tasarım yarışmasında birinciler belli oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen DESIGN 2. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün açılışı yapılan sergide finale kalan 14 yarışmacının tasarladığı ev ve banyo tekstili ürünleri arasından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Burada konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, bu gibi yarışmaların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Değişen ve gelişen dünyada artık konvansiyonel işler yapmanın sektörü ileriye götürmeyeceğine işaret eden Kileci, şöyle devam etti:

"Bu tür yarışmalar, bu tür programlar her şeye rağmen devam etmek zorunda. Her şeye rağmen biz bunları yürütmek zorundayız. Bir şekilde bu yaptığımız işleri bu noktalara taşıyamazsak bu genç kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı bu oyunun içerisine dahil edemezsek bizim tekstil Türkiye'deki en önemli sektörlerden bir tanesidir ve dünyada söz sahibi olduğumuz sektörlerden bir tanesidir ve bu gücümüzü elimizden kaybederiz. Dolayısıyla bu ve benzeri yarışmalar her zaman için bizim sektörümüz için ülkemiz için çok çok önemlidir. Çünkü hep söylüyoruz, biz esas kendimizi bir şekilde gelir fazlası veren, dışa bağımlılığımızı engelleyen ve bizi daha refaha ulaşacak bir sektörün ihracatının temsilcileri olarak görüyoruz."

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde destek verenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Yarışmada banyo tekstili kategorisinde Habibe Çakır ile ev tekstili Ecem Akbulut birinciliği kazandı.

Konuşmaların ardından "Zamansız yolculuk " temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren tasarımcılara ödülleri Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından verildi.​​​​​​​

