Denizli'de drift yaptığı için kendisini uyaran dayısının minibüsüne ateş açan genç tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, drift yaptığı için kendisini uyaran dayısının minibüsüne pompalı tüfekle ateş açan 20 yaşındaki genç tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 gün önce Kocabaş Mahallesi'nde bir minibüse pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçan Ş.U'yu (20) yakaladı.

Hakkında 19 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, dayısı U.Ş'nin kendisini otomobille sokak ortasında drift attığı için uyardığını, bu duruma sinirlenince de araca doğru ateş açıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin otomobille drift atması ve dayısının kendisini uyardığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



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