Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ali Ersan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 10, Harrison 11, Rogkavopoulos 6, Brown 12, Gielo 5, Heidegger 27, Altan Erol 3, Ayberk Olmaz 3, Muhammed Doğan Şenli
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 9, Harris 6, Kulvietis 18, Sajus 12, Rivers 16, Eray Aydoğan, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12
1. Periyot: 21-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 56-64
Beş faulle oyundan çıkan: 22.09 Ayberk Olmaz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 77-76 yendi.