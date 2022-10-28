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Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Ersan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 10, Harrison 11, Rogkavopoulos 6, Brown 12, Gielo 5, Heidegger 27, Altan Erol 3, Ayberk Olmaz 3, Muhammed Doğan Şenli

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 9, Harris 6, Kulvietis 18, Sajus 12, Rivers 16, Eray Aydoğan, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12

1. Periyot: 21-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 56-64

Beş faulle oyundan çıkan: 22.09 Ayberk Olmaz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)







​​​​DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 77-76 yendi.​​​​​​​

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