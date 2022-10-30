Denizli'de hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde araç içinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saruhan Mahallesi 260 Sokak'tan gece saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araç içinde pompalı tüfekle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış halde bulunan 5 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden otomobille kaçtığını belirlediği şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saçma isabet eden 20 ABG 165 plakalı hafif ticari araçta inceleme yapıldı.​​​​​​​

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